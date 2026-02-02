JR京葉線は2日午後4時20分ごろ、八丁堀駅で地下ホームから改札に向かうエスカレーター付近から煙が出た影響で、東京駅と新木場駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後7時10分に全線で運転を再開しました。煙が出た原因は分かっていません。乗客は全員地上階に避難しケガ人はいないということです。