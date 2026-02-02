8日に投開票が行われる衆院選に立候補しているれいわ新選組の八幡愛氏によるポストが高市早苗首相の持病をやゆしているのではないかと物議を醸している。 高市首相は1日に出演予定だったNHK「日曜討論」を欠席。理由についてXで「ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。 関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と明かしていた。 一方、八