東京・渋谷署でカメラが捉えたのは、恐喝の疑いで逮捕された姫木虎太郎容疑者（22）です。事の発端は2025年5月、姫木容疑者はJR池袋駅のエスカレーターで女性を盗撮しようとしていたとみられる10代の男子大学生を発見。その大学生からスマホを奪い取り、近くの公園に連れて行くと、「自分のやったこと分かってんだろ」「親にも迷惑かかるぞ」などと恐喝。男子大学生に近くのATMで現金10万円を下ろさせ、カネを脅し取った疑いが持た