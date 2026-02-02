衆議院選挙は期日前投票が行われていますが、滑川市役所の投票所できのう、およそ1時間にわたって投票できなくなったことが、KNBの取材で分かりました。市のネットワーク障害が原因で、およそ30人の有権者が投票できませんでした。滑川市選挙管理委員会によりますと、きのう午後1時半ごろから2時半ごろにかけて、およそ1時間、市役所内のコンピュータネットワークがつながらなくなりました。市役所の期日前投票