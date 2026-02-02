先月、富山県内に住む19歳の少年と18歳の男子高校生の2人が、富山市のパチンコ店に併設する景品交換所で、利用客の女性にスプレーを噴射し、財布を奪い取ろうとした疑いできょう逮捕されました。女性は抵抗し、財布は盗まれず、けがはありませんでした。吉本康祐記者「高校生ら2人は、景品交換所を訪れた客に、スプレーのようなものをかけて財布を奪い取ろうとしたということです」強盗未遂の疑いで逮捕されたのは、富