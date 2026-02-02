土地の大規模取得に関する届け出制度の概要国土交通省が、外国人による大規模な土地取得の実態調査に乗り出すことが2日、分かった。商店や住宅が立ち並ぶ「市街化区域」なら2千平方メートル以上、農村など「都市計画区域外」なら1万平方メートル以上が対象。過去数年分の届け出データを全国的に調べる。外国人の不動産購入の実態把握につなげる狙い。3月までの開始を目指す。高市政権が力を入れる外国人政策の一環。昨年11月に