韓国の高速道路でカメラが捉えたのは“空飛ぶタイヤ”。走行中のトラックから外れると、隣の車に接触し、跳ねながら中央分離帯へ。反対車線で撮影された映像では、タイヤは道路を横断し、白い車に直撃。そのはずみで大きく飛びあがり、画面から消えていきました。衝突によって車のパーツが散乱し、ボンネットがめくれ上がっています。タイヤが外れた原因について、韓国メディアは、トラックが積載量を超えた状態で走行したことによ