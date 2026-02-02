海洋研究開発機構などは２日、南鳥島（東京都）沖でのレアアース（希土類）を含む泥の試掘作業で、深海底から泥の回収に成功したと発表した。水深６０００メートル近い海底で機器が作動することが確認され、技術的に最大の壁を越えた。回収した泥の量は公表されていない。同機構などは来年２月、１日最大３５０トンの泥を回収する本格的な試掘に着手する方針だ。試掘は内閣府の大型研究プロジェクトの一環で行われた。同機構