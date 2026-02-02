自民党の小泉進次郎防衛相が２日、兵庫県内で衆院選の演説を行った。小泉氏は昨年１２月に国会へ提出した防衛省職員の給与改正法案に触れ、「選挙の前にこの政策を決めて皆さんに信を問うています」と強調した。一方で「新たにできた政党は普天間基地の返還、辺野古への基地移設、このことについても考え方が一致せず、なんと選挙が終わった後に立場を考えると言っている政党です」と、中道改革連合に言及。「安全保障で立場