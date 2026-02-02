ぼる塾が、グループのYoutubeチャンネルに『はるちゃん＆田辺さんは5千円あったらプラザで何買う？【購入品紹介】』の動画をアップ。田辺智加さんときりやはるかさんが、購入した様々なアイテムを紹介してくれました！その中には美容系アイテムを紹介する場面も。【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ■田辺さん購入品動画内に登場したのはこちら！Wonjungyo/ストレートシャンプ