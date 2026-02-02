長さ1キロメートル近くの銅線ケーブルを盗んだとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。岐阜県警によりますと、ベトナム国籍のグエン・スアン・フン容疑者(28)は去年12月、恵那市武並町にあるソーラー発電所から銅線ケーブルおよそ975メートルを盗んだ疑いが持たれています。グエン容疑者に職務質問をした警察が、車の中で盗まれたものと一致する大量のケーブルを見つけて逮捕