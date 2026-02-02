2月8日投開票の衆議院選挙で、広島県内では1日までに期日前投票をした人が、前回よりおよそ1万2000人多くなっています。県の選挙管理委員会が2日に発表した期日前投票の中間状況によると、県内では1日までに、有権者全体の3.77％にあたるおよそ8万5000人が投票しました。投票率が戦後最低だった2024年の衆議院選挙と比べて、およそ1万2000人多くなっています。今回の選挙では各自治体で「入場券」の発送が遅れていますが、マイ