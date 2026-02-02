自宅で大麻を所持したとして起訴されている東広島警察署の巡査が、2月2日の初公判で起訴内容を認めました。検察は被告が2025年12月、密売人と連絡を取り大麻を購入したことや「大麻は使うために持っていた」と話していることを明らかにしました。2026年2月2日放送