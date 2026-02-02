あす２月３日は節分です。経済効果７００億円以上という恵方巻のいまを取材しました。大勢の参拝者に福豆が入った袋をまく芸舞妓たち。２月３日の節分の日を前に京都の八坂神社では「節分祭」が始まりました。邪気をはらうとされる大豆をまくことで無病息災を祈願するもので、参拝者は福を授かろうと必死に手を伸ばしました。（参拝者）「全員ゲットしました〜！」「身長が低いので上から取れず、下に落ちていたのを一