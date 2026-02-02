あとを絶たない詐欺の被害。県内では2025年1年間で被害額が過去最悪の33億円あまりに上っています。2日も、県内の70代の男性が約5400万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭っていたことが分かりました。県警によりますと、2025年8月の中旬、県内の70代の男性がインターネット上で見つけた有名実業家をかたった投資の広告にアクセスしました。すると、その実業家のLINEアカウントとつながり、投資の講師を名乗る