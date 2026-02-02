2月2日午前、広島市中区基町の地下道で自転車同士がぶつかる事故がありました。90歳の男性が転倒して頭を強く打ち、意識不明の重体です。一方、42歳の会社員の女性にケガはありませんでした。現場は見通しの悪い交差点で、警察は事故の原因を調べています。2026年2月2日放送