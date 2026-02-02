出水平野で羽を休めているこちらのツルは、絶滅危惧種に指定されている「ソデグロヅル」です。右脚が折れた状態で見つかり今は1本脚になりながらも、故郷に帰る北帰行に向け、たくましく命をつないでいます。(カメラマン)「北帰行を前に体力を付けようと一生懸命餌をついばんでいます」出水平野で羽を休める、真っ白なツル。国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危惧種に指定されている「ソデグロヅル」です。白い羽を広げる