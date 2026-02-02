●あす3日(火)朝は路面凍結エリア拡大 車の運転など十分注意●今週中頃はいったん春の暖かさ 週末は急激に真冬の寒さへ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう2日(月)の県内は昼頃から天気が崩れ始め、はじめ山間部中心に雪交じりとなっていましたが、みるみる気温が下がるにつれて、山口市中心部などでも雪やみぞれとなった時間がありました。日が暮れてからも、山間部中心に度々雪が舞う天気が続いています。 山間部は少し雪が積もっ