2月6日リーグ開幕を迎えるサンフレッチェ広島が必勝祈願を行いました。2月2日安芸高田市の清神社を訪れたサンフレッチェイレブン。必勝を祈願し、新選手会長の中村草太選手らが、選手全員でサインを入れた絵馬を奉納しました。そして、チームを代表してガウル新監督が毛利元就に扮した地元市民から、チーム名の由来となる「三本の矢」を受け取り気持ちを新たにしました。来シーズンからの秋春制移