「アクセルとブレーキを踏み間違えた」。高齢者が運転する車がコンビニに突っ込み、店員がケガをしました。２月２日午前１１時すぎ、堺市東区大美野にある「ファミリーマート堺大美野店」で、「店に車が突っ込んだ」と店長から１１０番通報がありました。警察によりますと、堺市東区に住む８７歳の男性が運転する乗用車が店舗に突っ込み、店の中にいた４０代の女性店員が足を打撲するケガをして病院に搬送されたということで