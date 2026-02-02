出水市出身で女子マラソン日本代表として2大会連続でオリンピックに出場した一山麻緒選手が現役を引退することを発表しました。一山麻緒選手は所属する資生堂のホームページで3月31日付けで現役を引退することを発表しました。出水市出身の一山選手は2021年の東京オリンピックと2024年のパリオリンピックの陸上女子マラソンに日本代表として出場。東京オリンピックでは、日本人選手として4大会ぶりに8位入賞を果た