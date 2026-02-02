佐世保市の老舗百貨店「佐世保玉屋」の本館が1月31日、建て替え前の最後の営業日を迎えました。 閉店セレモニーには別れを惜しむ多くの人が集まりました。 佐世保玉屋は、1920年に現在の場所で百貨店事業をスタートし、9階建ての本館は1965年に完成。 ファミリー層を中心に長年、佐世保市民に親しまれてきました。 最後の営業日を迎えた1月31日も多くの買い物客が訪れました。 （買い物客の親子