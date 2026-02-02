「水レモンハイ」アサヒビールは、「水レモンハイ」を新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で2月2日から数量限定で発売する。「水レモンハイ」は焼酎を水で割り、レモン果汁を使った、シンプルでクセのない無炭酸の缶チューハイ。「水レモン」は焼酎を水で割って飲む神奈川県小田原市発祥とされる飲み方であり、無炭酸のためお腹が膨れにくく、食事と合わせてゆっくりと楽しめる。パッケージには飲食店で利用する打ち出し加