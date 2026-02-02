２月３日（火）の近畿地方は、寒い節分。午前中は北部を中心に雪が降るでしょう。日本付近は一時的に冬型の気圧配置となる見込みです。近畿地方にも寒気に伴う雪雲が流れ込み、午前中は日本海側を中心に断続的に雪や雨が降りそうです。京阪神なども午前は雲が多く、所々でにわか雪やにわか雨がありますが、午後は高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。ただ、日ざしが届いても空気は冷たいままとなりそうです。予想最低気温