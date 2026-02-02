プロ野球・巨人の大勢投手が3月のWBCに向けたカギとなる変化球について語りました。2月1日に春季キャンプが始まった巨人。3月に行われるWBCに2大会連続日本代表入りとなった大勢投手は、初日からブルペン入りします。捕手を座らせ力強い投球を投げ込んだ右腕に元巨人監督の高橋由伸さんが直撃しました。前回大会は決勝のアメリカ戦にもリリーフ登板し、ベッツ選手(ドジャース)、トラウト選手(エンゼルス)らと対戦。無失点リリーフ