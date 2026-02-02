「ショコラふろらんたん」ゴディバ ジャパンは、「ショコラふろらんたん」を、2月6日から、鶴屋百貨店で数量限定先行販売する。また、3月中旬から全国の一部ゴディバショップ、GODIVA cafeで販売する。熊本市に本店を構える1965年創業の和洋菓子店「アントルメ菓樹」とのコラボレーションから誕生した、「ショコラふろらんたん」を発売する。「ショコラふろらんたん」は、香ばしいアーモンドの香りが引き立つ、スティックタイプの