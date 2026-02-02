花王のへアケアブランド「merit（メリット）」は、「メリット シャンプー＆コンディショナーペアセット［医薬部外品］」と「メリット ドライシャンプーシート さらっと髪まとまるタイプ」から、“ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン”を、2月7日に数量限定で発売する。今回発売する“ふわり やさしく香る ミモザ＆サボン”は、ミモザの花束をイメージしたみずみずしい香りをベースに、春風を思わせる爽やかなサボンのエッセンスを