バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より、「DXデュアルメアカプセム」(3,850円)と「DXトリプルゼッツァー」(6,380円)を2月21日に発売する。また、両商品をセットにした「DXトリプルゼッツァー＆デュアルメアカプセムセット」(10,230円)も同日に発売する。○「DXデュアルメアカプセム」(3,850円)2月21日発売「DXデュアルメアカプセム」(3,850円)「DXデュアルメアカプセム」(3,850円)は、『仮面ライダーゼッツ』に登場するパワーア