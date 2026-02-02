今月8日投票の衆議院選挙で、きのうまでに全国でおよそ456万人が期日前投票を済ませたことがわかりました。総務省が公表した中間状況によりますと、きのうまでに期日前投票を済ませた人は、全国で456万2823人でした。前回の衆院選の同じ時期と比べるとおよそ12万人減少しています。今回の衆院選は解散から投票日まで戦後最短の16日となり、入場整理券が届くのが遅れた自治体があることも現時点での投票数の低下に繋がっているもの