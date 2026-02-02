ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は、2月18日にグランドメニューを改定する。定番「黒×黒ハンバーグ」の贅沢なコンビネーションメニューの登場や、再販を待ち望む多くの消費者の声に応えて、待望のメニューが復活する。また、店舗でひと手間を加える「ロイヤルのシーフードドリア」や「ロースかつ膳」、ブレックファスト限定の「エッグベネディクトパンケーキ」などの新メニューも用意した。1971年の創業以来、50年