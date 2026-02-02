グーグルの日本法人の社員になりすまして取引先に虚偽のメールを送り、業務を妨害したなどとして、元派遣社員の男が逮捕されました。偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのはグーグルの日本法人の元派遣社員・石橋弘行容疑者（33）で、去年の5月から6月ごろまでの間、法人の別の社員になりすまして、「幹部社員がハラスメントや違法解雇などで労基署から厳重注意処分を受けている」といった虚偽のメールを取引先100社以上に送信するな