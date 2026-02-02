9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の完成披露試写会が2日、都内で開催された。イベントには、佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督が登壇。中本が、ダンスの魅力を再認識したと語った。【写真】仲良くダンス！”小沢のアニキ”と戯れる中本悠太中本は過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を熱演。「孤独を選んで生