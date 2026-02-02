亀田製菓は、スクウェア・エニックスが2月5日に発売するロールプレイングゲーム「ドラゴンクエストVII Reimagined」とコラボレーションした商品「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」を、2月3日から2月末までの期間限定で全国のローソンにて販売する。価格は各160円。「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味/37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」○あの“たね”が食