8日に投開票が行われる衆議院選挙。 熊本1区に立候補しているのは▽参政党の新人、山口誠太郎氏▽自民党の前職、木原稔氏▽中道改革連合の新人、鎌田聡氏以上の3人です。有権者が最も多い選挙区の戦いを追いました。 参政党 全国的な党の勢いで去年の参院選では台風の目となった参政党の山口候補。税理士事務所で働く経験からインボイス制度や消費税の段階的な廃止を訴えます。■参政党・新人 山口誠太郎候補「今の税制は