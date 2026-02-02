予期せぬ妊娠を防ぐ緊急避妊薬「ノルレボ」が２日、医師の処方箋が不要な市販薬として、薬局やドラッグストアで購入できるようになった。購入者の年齢制限はなく、保護者の同意は不要。現時点で購入可能なのは、全都道府県の計約７０００店舗となっている。ノルレボの市販薬は、第一三共ヘルスケアが販売を担い、価格は１錠７４８０円（税込み）。薬剤師から説明を受け、その場で服用し、薬を持ち帰ることはできない。３週間後