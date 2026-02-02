サッカーのオランダ1部NECナイメヘンがMF佐野航大（22）に関してアヤックスから受けている2度目のオファーを拒否したと地元紙テレグラフが2日に報じた。同紙によればアヤックスは1度目のオファーで移籍金1000万ユーロ（約18億4000万円）に加え、NECに期限付き移籍しているDFカプランの保有権（500万ユーロ相当）を提示したが、NEC側は拒否。2度目は移籍金を1250万ユーロ（約23億円）に上積みしたが、再び拒否されたという。N