ローソンは2月3日より、バレンタインにもぴったりなチョコスイーツ3品を全国の「ローソン」にて順次販売する。ローソン「Uchi Café 生チョコタルト」まずは2月3日、「Uchi Café 生チョコタルト」(286円)と「Uchi Café パリっとしたチョコのもち食感ロール(いちごクリーム)」(408円)が、沖縄エリアを除くローソンに登場。「Uchi Café 生チョコタルト」は、ほろ苦いチョコ生地を重ねたタルトに、2層仕⽴て