開幕戦で対戦する横浜Ｍ・宮市（左）と町田・増山＝都内（木田亜紀彦写す）Ｊリーグは２日、東京都内で「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」の開幕イベントを開いた。Ｊ１は東西１０チームずつに分かれて争われ、東地区の開幕戦として６日にホームで町田と戦う横浜Ｍの宮市は「第一戦ということで注目度も高い。この半年のシーズン、盛り上げられるような熱い戦いをお互いに繰り広げたい」と抱負を述べた。川崎は８日にホーム