日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(以下:KFC)店舗で、「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2月4日から数量限定で発売する。KFC 「チーズにおぼれるフィレバーガー」今年も、“チーズにおぼれる”シリーズが冬の定番として登場する。チーズラバーの皆さまから好評だった、チーズソースをふんだんに使用した、KFC史上最重量・最濃厚※となる本シリーズ