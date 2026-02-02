【漫画】本編を読む「結婚すれば幸せになれるはずだった」。そんな希望を抱いていた妻が、夫の裏切りという現実に直面し、離婚だけでなく復讐の刃を研いでいく。それが『妻が別れを告げる時』（きなりみや：漫画、古川あさこ：原案/KADOKAWA）だ。浮気、不倫、モラハラといった夫の裏切りや態度に対し、冷静かつ緻密に対峙していく妻たちの姿が描かれている。本作はオムニバス形式で、それぞれの夫婦の軋轢や裏切り、離婚への向