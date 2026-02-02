第一三共ヘルスケアは1月20日、「冬の体調不良と対策に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2025年11月21日〜24日、全国の15〜69歳の男女1,100人を対象にインターネットで行われた。季節の感覚についてはじめに、季節の感覚について聞いたところ、87.6%が「以前に比べて季節の変化が極端になっている」、65.9%が「日本の季節は『四季』ではなく、『二季』だ」と回答。また、冬の体調管理の難しさについて聞くと、73.8%もの人