バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXゴチゾウパーティーセット05」(1,980円)を2月14日に発売する。2月14日発売「DXゴチゾウパーティーセット05」(1,980円)「DXゴチゾウパーティーセット05」は、『仮面ライダーガヴ』に登場するゴチゾウ達によるショートームービー『ゴチゾウパーティー』に登場するゴチゾウたちを再現したアイテム。今回は「勇者グミゴチゾウ」「魔法使いドーマルゴチゾウ」「騎士チョコゴチゾウ」をラインナ