日本パープルは1月29日、「収納に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年12月4日〜15日、同社運営の宅配型トランクルーム「AZUKEL」利用者409名を対象に、LINE公式アカウントを通じて行われた。AZUKEL利用前の「収納に関する悩み」AZUKEL利用前の「収納に関する悩み」の深刻度を5段階で質問したところ、「極めて深刻(5点)」と回答した人が40.0%、「深刻(4点)」が32.5%となり、全体の72.5%が「深刻以上」の悩みを持ってい