Mizkanは3月1日より、2025年9月から一部エリアで販売している「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆 3P」の販売エリアを拡大し、全国にて発売する。ミツカン「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆 3P」「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆」は、食欲をそそるごま油の芳ばしい香りと塩味が利いたしっかりとした味付けの韓国海苔の風味を活かしたたれが付いた納豆。2025年9月より一部エリアで販売しており、韓国産の海苔の風味