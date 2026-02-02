Mizkanは3月11日より、新商品「冷やしラーメンのつゆゆず香る鶏だし塩」を発売する。ミツカン「冷やしラーメンのつゆゆず香る鶏だし塩」「涼麺満足」は、暑い日でも食べ応えのある涼味麺メニューを手軽に楽しめ、家族みんなが満足できる麺つゆシリーズ。「冷やしラーメンのつゆゆず香る鶏だし塩」は、鶏がらをベースに、鰹や昆布などのうまみと柚子のさわやかな香りをきかせた冷やしラーメンのつゆ。ストレートタイプなので