【モデルプレス＝2026/02/02】ABEMAは、2026年2月15日の午後5時より、7人組多国籍ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES（クローズ・ユア・アイズ）にとって初の単独コンサートツアー『CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR ［BEYOND YOUR EYES］in JAPAN』の最終公演を、国内独占・無料生中継する。【写真】「PROJECT 7」1位に輝いた中国人イケメン◆CLOSE YOUR EYES、初単独ツアーをABEMAで生中継決定CLOSE YOUR EYESは、韓国のJTBCのオーディ