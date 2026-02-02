勤務先の小学校で盗撮したとして、岐阜県大垣市の教諭が逮捕されました。 【写真を見る】勤務先の小学校で…着替え中の女性の下着姿を盗撮した疑い 32歳小学校教諭を逮捕 別の容疑で逮捕された際に押収されたスマホから動画見つかる 岐阜･大垣市 逮捕されたのは、大垣市立中川小学校の教諭 岸上涼太容疑者32歳です。警察によりますと岸上容疑者はおととし6月、勤務する小学校の校舎で着替えをしていた成人女性の下着姿を、部屋に