巨人は２日、２１日にジャイアンツタウンスタジアムで開催するランニングイベント「ＴＯＫＹＯＧＩＡＮＴＳＴＯＷＮランニングフェスティバル２０２６」のゲストランナーに、Ｇタウンを拠点に活躍する巨人女子チームの参加が決まったと発表した。さらに当日は、読売巨人軍の公式マスコットガール「ヴィーナス」のメンバーと、公式マスコットキャラクターの「シスタージャビット」がランナーの応援に駆け付ける。実施種目