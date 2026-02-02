日本ハムの新庄剛志監督（５４）が２日、沖縄・国頭での紅白戦を視察し、捕手登録ながら「４番・二塁」で先発した吉田賢吾捕手（２５）に期待した。右方向への二塁打を含むマルチ安打をマークした吉田へ「牧賢吾？あ、じゃないか、吉田賢吾か。なってほしいねえ牧くんみたいに。（二塁守備は）捕ってアウトにしてくれたらいいから。今日みたいに２本。特に右方向に打ち方というか落とし方を知っているし、カウントがいいときは