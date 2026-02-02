東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3日の天気をお伝えします。2日朝は晴れ間がありましたが、昼前から雲が広がり始め、午後は雨が降りました。朝はこの時期らしい冷え込みとなり、最低気温は内陸部を中心に氷点下となりました。日中の最高気温は10℃ほどと日差しがなく、雨も降ったため空気がひんやりと感じられました。これからの天気です。3日は朝から青空が広がり、天気の崩れはないでしょう。厚